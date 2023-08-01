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СТС, ТНТ, «Домашний»: в Новосибирске перестали вещать 20 телеканалов

1 августа 2023, 02:41
Фото: 1MI
Сбои временные
20 федеральных каналов временно не будут вещать в Новосибирске из-за профилактических работ.

В Новосибирске сейчас временно прекратили вещание 20 крупных телеканалов. Это происходит из-за проведения профилактических работ. Жители города будут лишены доступа к таким популярным каналам, как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Также не будет транслироваться РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ».

Эти ограничения будут действовать с 31 июля по 6 августа. В это время могут возникать временные перерывы в передаче сигнала телевизионными станциями в Новосибирске. Профилактические работы проводятся с 10 утра до 17 часов каждый день. Цель этих мер — поддержание высокого качества вещания и исправление возможных неполадок.

После завершения профилактических работ вещание будет возобновлено в обычном режиме. В этот период можно обратиться к другим источникам информации, таким как интернет или радио.

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#Эмилия Губарева#Общество#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область
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