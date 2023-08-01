СТС, ТНТ, «Домашний»: в Новосибирске перестали вещать 20 телеканалов

Эти ограничения будут действовать с 31 июля по 6 августа. В это время могут возникать временные перерывы в передаче сигнала телевизионными станциями в Новосибирске. Профилактические работы проводятся с 10 утра до 17 часов каждый день. Цель этих мер — поддержание высокого качества вещания и исправление возможных неполадок.