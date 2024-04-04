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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Зоя Яровицына посетила родную школу

Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном

4 апреля 2024, 12:06
Фото: Скриншот шоу «Откуда ты?»
Зоя Яровицына посетила родную школу

Звезда «Женского стендапа» Зоя Яровицына рассказала о юности в Новосибирске

Звезда «Женского стендапа» Зоя Яровицына получила возможность окунуться в ностальгические воспоминания о Новосибирске. Юмористка посетила родной город вместе с коллегой по цеху Игорем Джабраиловым.

Посещение родных пенат произошло в рамках выпуска тревел-шоу «Откуда ты?» от Medium Quality Production. Традиционно участники передачи получили возможность прогуляться по знаковым местам детства. Для Зои Яровицыной таким оказалась школа.

Приятным сюрпризом стала встреча с одноклассником, который специально прилетел из Владивостока. Вместе с ним звезда стендапа посетила актовый зал, где впервые начала выходить на сцену и шутить. Поговорили они и о сборе денег на поездку в Москву.

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Зоя Яровицына вспомнила и много неожиданных моментов из жизни в Новосибирске. В частности, она умудрилась отравиться на школьном выпускном и поработать продавцом воздушных шариков. Кроме этого, она навестила зооволонтеров, спасающих медведей.

Напомним, что до этого Зоя Яровицына поделилась с телеведущей Юлией Меньшовой своим мнением о семье.

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