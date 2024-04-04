Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Посещение родных пенат произошло в рамках выпуска тревел-шоу «Откуда ты?» от Medium Quality Production. Традиционно участники передачи получили возможность прогуляться по знаковым местам детства. Для Зои Яровицыной таким оказалась школа.
Приятным сюрпризом стала встреча с одноклассником, который специально прилетел из Владивостока. Вместе с ним звезда стендапа посетила актовый зал, где впервые начала выходить на сцену и шутить. Поговорили они и о сборе денег на поездку в Москву.
Зоя Яровицына вспомнила и много неожиданных моментов из жизни в Новосибирске. В частности, она умудрилась отравиться на школьном выпускном и поработать продавцом воздушных шариков. Кроме этого, она навестила зооволонтеров, спасающих медведей.
Напомним, что до этого Зоя Яровицына поделилась с телеведущей Юлией Меньшовой своим мнением о семье.