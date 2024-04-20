Блогер из Новосибирска Дава спровоцировал конфликт на телешоу «Сокровища императора»

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
На шестой неделе телепроекта «Сокровища императора» новосибирец Давил Манукян вместе с братом Арманом схлестнулись с соперницами из «желтой» команды, Евгенией Искандаровой и Кариной Кокс. Парням не понравилось, что девушки достойно проходят все испытания и составляют им реальную конкуренцию.
Словесная перепалка достигла наибольшего накала, когда к ней подключилась еще одна команда, известная своим вызывающим поведением, Мария Погребняк и Алана Мамаева. Суть претензий сводилась к тому, что Кокс с подругой не гнушаются никакими методами на пути к победе.
В итоге Искандарова признала, что они действительно делают все, чтобы стать первыми. Скандальный выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 21 апреля.