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Участники шоу сражаются за главный приз — миллион юаней

Блогер из Новосибирска Дава спровоцировал конфликт на телешоу «Сокровища императора»

20 апреля 2024, 02:26
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Участники шоу сражаются за главный приз — миллион юаней
Давид Манукян и его брат поскандалили с девичьей парой в борьбе за миллион юаней

На шестой неделе телепроекта «Сокровища императора» новосибирец Давил Манукян вместе с братом Арманом схлестнулись с соперницами из «желтой» команды, Евгенией Искандаровой и Кариной Кокс. Парням не понравилось, что девушки достойно проходят все испытания и составляют им реальную конкуренцию.

Словесная перепалка достигла наибольшего накала, когда к ней подключилась еще одна команда, известная своим вызывающим поведением, Мария Погребняк и Алана Мамаева. Суть претензий сводилась к тому, что Кокс с подругой не гнушаются никакими методами на пути к победе.

В итоге Искандарова признала, что они действительно делают все, чтобы стать первыми. Скандальный выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 21 апреля.

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#Новосибирск#Телешоу#Телевидение#Дава#ТНТ#Давид Манукян
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