Новосибирские комики поборются за 10 млн рублей в телешоу

Они отметили, что будут рады сотрудничеству с любым из наставников, но больше всем им хочется попасть в команду к Сергею Светлакову, так как он должен «шарить за хайп». Также ребята признались, что в случаи выигрыша деньги они потратят на собственное «Шоу Малинки».