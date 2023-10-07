Новосибирские комики поборются за 10 млн рублей в телешоу

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Выступление с участием новосибирцем можно будет увидеть в четвертом выпуске «Лиги городов» на ТНТ. Это юмористический проект, похожий на турнир между командами. Ведущий шоу 0 Тимур Родригез, а наставники команд — Марина Кравец, Алексей Щербаков, Сергей Светлаков и Артем Калайджян.
Отборочные испытания в шок прошли 1 500 человек из 93 городов России. Сначала они будут выступать перед наставниками, обретут своего. После — будут отобраны три лучшие команды, и уже они поборются друг с другом за крупный выигрыш.
Вот и новосибирцам посчастливилось принять участие в шоу. В «Малинках» пять человек: руководитель Дядя Гоша, Мотя, Рома, Глагол и Анька.
«Также у нас есть администратор Даша и полгорода пацанов и дам, которые работают вместе с нами над различными проектами. Средний возраст нашей команды — 21 год, психологический возраст — 16 лет», — рассказывают юмористы.
Они отметили, что будут рады сотрудничеству с любым из наставников, но больше всем им хочется попасть в команду к Сергею Светлакову, так как он должен «шарить за хайп». Также ребята признались, что в случаи выигрыша деньги они потратят на собственное «Шоу Малинки».