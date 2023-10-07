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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Новосибирск представляет команда «Малинки»

Новосибирские комики поборются за 10 млн рублей в телешоу

7 октября 2023, 03:28
Фото: ТНТ
Новосибирск представляет команда «Малинки»
Команда юмористов «Малинки» из Новосибирска приняла участие в одном из выпусков шоу «Лига городов». В эфире телеканала ТНТ они будут шутить, импровизировать и, самое главное, — попытаются выиграть 10 млн рублей.

Выступление с участием новосибирцем можно будет увидеть в четвертом выпуске «Лиги городов» на ТНТ. Это юмористический проект, похожий на турнир между командами. Ведущий шоу 0 Тимур Родригез, а наставники команд — Марина Кравец, Алексей Щербаков, Сергей Светлаков и Артем Калайджян.

Отборочные испытания в шок прошли 1 500 человек из 93 городов России. Сначала они будут выступать перед наставниками, обретут своего. После — будут отобраны три лучшие команды, и уже они поборются друг с другом за крупный выигрыш.

Вот и новосибирцам посчастливилось принять участие в шоу. В «Малинках» пять человек: руководитель Дядя Гоша, Мотя, Рома, Глагол и Анька.

«Также у нас есть администратор Даша и полгорода пацанов и дам, которые работают вместе с нами над различными проектами. Средний возраст нашей команды — 21 год, психологический возраст — 16 лет», — рассказывают юмористы.

Они отметили, что будут рады сотрудничеству с любым из наставников, но больше всем им хочется попасть в команду к Сергею Светлакову, так как он должен «шарить за хайп». Также ребята признались, что в случаи выигрыша деньги они потратят на собственное «Шоу Малинки».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу#Телешоу#Телевидение#Алина Гурицкая#Юмор#Комедия
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