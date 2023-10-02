«Лина, вы-молодец!»: новосибирский психолог засветилась в «Шоу Воли» на ТНТ

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Лина Дианова была упомянута в числе знаковых психотерапевтов наряду с Сатьей Дасом и Михаилом Лабковским. Павел Воля рассказал своему гостю Андрею Курпатову о том, как девушка весьма профессионально разобрала его интервью в рамках передачи на YouTube-канале «Лысая правда».
«Лина, вы — молодец! Мне очень понравилось», — заявил Воля.
Не обошлось и без шуток. Соведущий Воли комик Илья Соболев сострил, что именно Лина силой мысли гнула ложки в «Матрице», намекая на известный эпизод с лысым мальчиком-экстрасенсом.
Лина Дианова родилась в Барнауле. Из-за сильного стресса у девочки в детстве выпали волосы и ее побрили налысо. В результате подросток долго стеснялась людей и ходила в парике. Первые шаги в профессии психолога начала делать в Новосибирске, а затем два года провела в Таиланде. Вернувшись в Россию, переехала в Москву, где стала развивать карьеру психотерапевта.