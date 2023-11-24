Кондитер из Новосибирска Наталья Мерц проиграла в «сладком» теле-шоу

На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В этом шоу певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют разные десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые борются за возможность приготовить заказ для знаменитого гостя. В новом эпизоде им будет преподаватель этикета и наставник проекта «Новые Пацанки», — Татьяна Полякова.