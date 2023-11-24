Кондитер из Новосибирска Наталья Мерц проиграла в «сладком» теле-шоу

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В этом шоу певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют разные десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые борются за возможность приготовить заказ для знаменитого гостя. В новом эпизоде им будет преподаватель этикета и наставник проекта «Новые Пацанки», — Татьяна Полякова.
В новом выпуске шоу участницей стала Наталья Мерц из Новосибирска. Она — кондитер-декоратор, уже много лет занимается оформлением тортов и десертов. Наталья представила на дегустацию свой торт-бисквит с шоколадными цветами.
Чтобы победить в этом шоу, участник должен пройти три этапа отбора и удивить знаменитого заказчика своим десертом. Работу Натальи на отборочном этапе назвали «филигранной». А вот финальный торт в виде скрипки не стал коронным блюдом новосибирского повара. Сибирячка не одержала победу.