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Кондитер из Новосибирска Наталья Мерц проиграла в «сладком» теле-шоу

Кондитер из Новосибирска Наталья Мерц проиграла в «сладком» теле-шоу

24 ноября 2023, 04:57
Фото: телеканал «Суббота!»
Участницей этого выпуска стала Наталья Мерц из Новосибирска, которая является кондитер-декоратором и уже много лет оформляет торты и десерты, и чтобы одержать победу, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом.

На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В этом шоу певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют разные десерты от профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые борются за возможность приготовить заказ для знаменитого гостя. В новом эпизоде им будет преподаватель этикета и наставник проекта «Новые Пацанки», — Татьяна Полякова.

В новом выпуске шоу участницей стала Наталья Мерц из Новосибирска. Она — кондитер-декоратор, уже много лет занимается оформлением тортов и десертов. Наталья представила на дегустацию свой торт-бисквит с шоколадными цветами.

Фото: телеканал «Суббота!»

Чтобы победить в этом шоу, участник должен пройти три этапа отбора и удивить знаменитого заказчика своим десертом. Работу Натальи на отборочном этапе назвали «филигранной». А вот финальный торт в виде скрипки не стал коронным блюдом новосибирского повара. Сибирячка не одержала победу.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Повар#Кондитер
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