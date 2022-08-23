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Женщина отсудила 190 000 за перелом ног в Park Remix под Новосибирском

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Жительница Бердска Новосибирской области подала иск к ООО «Норд-Вест» за травму ног в бассейне Park Remix. Суд города вынес решение в пользу пострадавшей.
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Суд

Женщина посещала бассейн 1 августа 2021 года. Из-за дефектов покрытии площадки она поскользнулась и сломала обе ноги, а  оказать первую помощь пострадавшей на месте не смогли.

Бердчанка долгое время пролежала в больнице, пережила операцию. После реабилитации она подала иск на компанию с требованием компенсации свыше полумиллиона рублей.

В итоге, суд взыскал с «Норд-Вест» 40 890 рублей за вред здоровью, а также 150 000 рублей за моральный ущерб.

Подобный случай произошел в Новосибирске в 2020 году. Там пенсионерка упала в магазине «Гигант» на улице Автогенной,  споткнувшись о металлическое препятствие на полу. Женщина была госпитализирована и получила тяжкий вред здоровью. Помимо компенсации истцу суд обязал ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» обеспечить безопасность посетителей магазина.

 

#Алина Шефер#Общество#Суд#Арбитражный суд#Новосибирск#Здоровье#Компенсация#Бассейн#Травма
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