Женщина отсудила 190 000 за перелом ног в Park Remix под Новосибирском

Женщина посещала бассейн 1 августа 2021 года. Из-за дефектов покрытии площадки она поскользнулась и сломала обе ноги, а оказать первую помощь пострадавшей на месте не смогли.
Бердчанка долгое время пролежала в больнице, пережила операцию. После реабилитации она подала иск на компанию с требованием компенсации свыше полумиллиона рублей.
В итоге, суд взыскал с «Норд-Вест» 40 890 рублей за вред здоровью, а также 150 000 рублей за моральный ущерб.
Подобный случай произошел в Новосибирске в 2020 году. Там пенсионерка упала в магазине «Гигант» на улице Автогенной, споткнувшись о металлическое препятствие на полу. Женщина была госпитализирована и получила тяжкий вред здоровью. Помимо компенсации истцу суд обязал ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» обеспечить безопасность посетителей магазина.