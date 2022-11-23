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В Новосибирске в среду ожидается до -22 °C днем и до -26 °C ночью

Сегодня, 03:23
Фото: Pxhere
Новосибирский оперный театр зимой
Сегодня в столице Сибири температура установится в пределах -18… -20 °C, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 26 градусов, осадки маловероятны.

В области дневная температура составит от-15… -20 °C, местами до 25 градусов ниже нуля. Ночью прогнозируется -24… -29, местами до 34 °C градусов мороза.

В воскресенье, 20 ноября, 50 домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления. Подача тепла прекратилась примерно в 5 часов утра.

Ранее стала известна погода в новогоднюю ночь. По данным Gismeteo, 31 декабря в мегаполисе ожидается до минус 19 градусов, будет ясно, местами пойдет снег, а в праздничную ночь похолодает до -25 °C.

Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Гидрометцентр
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