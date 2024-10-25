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Спецтехника

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2024
В Новосибирске на уборку запускают крупнейшую партию отечественной спецтехники
В Новосибирске уровень готовности спецтехники к зиме превысил 90%, сообщил мэр города Максим Кудрявцев на выездном совещании в ДЭУ №1.
25 октября, 07:58
Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику
4 сентября, 03:29
СГК потратит 200 млн на спецтехнику для Новосибирска
СГК потратит две сотни млн рублей на покупку 24 единиц спецтехники для теплосетей в Новосибирске.
26 февраля, 01:26
2022
Девять снегоуборочных машин закупили власти Новосибирска
Несмотря на неснежную зиму, городская администрация закупила девять снегоуборочных машин.
8 декабря 2022, 15:00
Суд обязал мэрию Новосибирска приобрести 670 единиц снегоуборочной техники
О решении Центрального районного суда Новосибирска сообщили на сайте областной прокуратуры. Город обязан закупить новую спецтехнику для уборки снега.
24 ноября 2022, 10:42

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