atas.info
ГлавноеВсе новости

Аттракционы

Выбрать дату
Май
Вандалы сломали открывшийся для новосибирцев в День Победы аттракцион
В Новосибирской области вандалы поломали аттракцион, который не проработал и месяца, о чем сообщила администрация Барабинска.
29 мая, 04:54
Декабрь 2023
«Дайте горку детям»: барабинцы просят власти запустить новогодний аттракцион
Жители Барабинска просят городскую администрацию открыть для детей зимнюю горку. Закупленный на народные деньги аттракцион так и не введен в эксплуатацию.
27 декабря 2023, 13:28
В Новосибирске бизнес-леди заплатит штраф за опасный скалодром
В Новосибирске вынесли приговор предпринимательнице за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за неправильно оборудованного аттракциона пострадал подросток.
21 декабря 2023, 11:58
Июль 2023
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля 2023, 10:47
Люди застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске: что известно
6 июля 2023, 09:57
Июнь 2023
Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске
После инцидента в Центральном парке Новосибирска обнаружили нарушения в работе детских аттракционов. Некоторые объекты закрыли из-за поломок.
19 июня 2023, 01:52
Аттракцион «Галактика», где разбились дети, проверяли год назад
14 июня 2023, 13:30
Прокуратура проверит все аттракционы в Новосибирске после ЧП в Центральном парке
10 июня 2023, 11:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика