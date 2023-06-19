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Опасные детские аттракционы в парках нашли прокуроры в Новосибирске

19 июня 2023, 01:52
Фото: 1MI
Некоторые аттракционы закрыли

В Новосибирске прокуроры нашли опасные детские аттракционы в парках

После инцидента в Центральном парке Новосибирска обнаружили нарушения в работе детских аттракционов. Некоторые объекты закрыли из-за поломок.

Прокуратура в Новосибирске обнаружила нарушения в работе детских аттракционов. Некоторые объекты были закрыты из-за поломок, а мэру города было внесено представление о возможности расторжения договоров с владельцами аттракционов, которые не обеспечивали безопасность пользователей.

В результате проведенной проверки выяснилось, что у некоторых владельцев использовалась устаревшая техника, включая неисправные устройства. Кроме того, около аттракционов отсутствовала информация о правилах использования, а также не было измерительных приборов для определения веса и роста посетителей.

Аттракционы с нарушениями были закрыты, а после исправления проблем, объекты снова открылись для посетителей. Также было предложено провести инвентаризацию и замену старой техники на новую.

Напомним, что проверка началась после инцидента, который произошел 8 июня, когда две девочки возрастом 9 и 11 лет катались на аттракционе под названием «Галактика». Внезапное и резкое торможение карусели привело к тому, что дети получили серьезные травмы.

Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Прокуратура#Аттракционы#Парк#Общество#Город#Новосибирск
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