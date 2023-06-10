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Прокуратура проверит все аттракционы в Новосибирске после ЧП в Центральном парке

10 июня 2023, 11:05
Фото: прокуратура НСО
Уже обнаружены первые нарушения
В прокуратуре Новосибирской области заявили о начале массовой проверки детских аттракционов после травмирования детей на аттракционе «Галактика»

В Новосибирске сотрудники прокуратуры совместно со специалистами гостехнадзора начали проверку технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех аттракционов.

«В ходе проверочных мероприятий в одном из парков уже выявлены нарушения, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Проверка связана с инцидентом, который произошел 8 июня в Центральном парке. В результате нештатной остановки аттракциона «Галактика» травмы получили две девочки, 6 и 11 лет.

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#Прокуратура#Проверка#Аттракционы#Происшествия#Новосибирск
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