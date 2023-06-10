Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Новосибирске сотрудники прокуратуры совместно со специалистами гостехнадзора начали проверку технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех аттракционов.
«В ходе проверочных мероприятий в одном из парков уже выявлены нарушения, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Проверка связана с инцидентом, который произошел 8 июня в Центральном парке. В результате нештатной остановки аттракциона «Галактика» травмы получили две девочки, 6 и 11 лет.