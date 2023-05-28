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В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом

28 мая 2023, 13:32
Фото: 1MI
Аттракцион запустят в начале июня

В Новосибирске появилось колесо обозрения высотой с 12-этажный дом в парке «Звезда»

В парке отдыха «Звезда» в Новосибирске установили колесо обозрения высотой более 30 метров и с 20-километровым обзором, о чем говорится в официальной ВК-группе парка.

Высота колеса обозрения равна высоте 12-этажного дома. Само колесо 30-метровое. С него открывается вид на Советский район, реку Обь и Бердск. Дальность обзора - около 20 километров.

«На аттракционе установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями. Колесо обозрения будет украшено иллюминацией и красиво светиться в темноте», — уточнили в группе парка «Звезда».

Пока аттракцион закрыт. Его откроют в первую неделю лета. Его подготавливают к запуску. Работать колесо будет до конца августа. Прокатиться на нем будет стоить 250 рублей.

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#Эмилия Губарева#Парк#Общество#Город#Новосибирск
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