В Новосибирске появилось колесо обозрения высотой с 12-этажный дом в парке «Звезда»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Высота колеса обозрения равна высоте 12-этажного дома. Само колесо 30-метровое. С него открывается вид на Советский район, реку Обь и Бердск. Дальность обзора - около 20 километров.
«На аттракционе установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями. Колесо обозрения будет украшено иллюминацией и красиво светиться в темноте», — уточнили в группе парка «Звезда».
Пока аттракцион закрыт. Его откроют в первую неделю лета. Его подготавливают к запуску. Работать колесо будет до конца августа. Прокатиться на нем будет стоить 250 рублей.