Свадебная карусель в Новосибирске продержалась всего год: как выжил мегаполис

Большой неожиданностью для новосибирцев на этой неделе стало то, что с набережной куда-то пропала та самая свадебная карусель. Ответ не заставил себя ждать. Аттракцион, с которым фотографировались тысячи новосибирцев, демонтировали, а причиной стало то, что карусель не выдержала сибирских морозов и начала плохо работать. Примечательно, но подрядчик давал гарантии до 2027 года. К слову, потратили на аттракцион 5 млн рублей. Теперь его отправили в Сочи, а в Новосибирск привезут новый.