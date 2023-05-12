Свадебная карусель в Новосибирске продержалась всего год: как выжил мегаполис

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Большой неожиданностью для новосибирцев на этой неделе стало то, что с набережной куда-то пропала та самая свадебная карусель. Ответ не заставил себя ждать. Аттракцион, с которым фотографировались тысячи новосибирцев, демонтировали, а причиной стало то, что карусель не выдержала сибирских морозов и начала плохо работать. Примечательно, но подрядчик давал гарантии до 2027 года. К слову, потратили на аттракцион 5 млн рублей. Теперь его отправили в Сочи, а в Новосибирск привезут новый.
В Новосибирске стали распространять сообщения о раздаче бесплатных саженцев кедров в саду Кирова. Однако депутат горсовета Александр Бурмистров объяснил, что это фейк, хотя акция «Кедр в каждый дом» действительно проводится на его округе каждый год и жители могут бесплатно получить саженцы для украшения своих дворов. Распространители сообщения — просто выдумщики, которые советовали набирать «побольше» деревьев. Некоторые люди начали пересылать информацию дальше. Теперь же, вместо 5 тысяч саженцев, из-за вирусного распространения ложного сообщения, депутату пришлось заказывать еще 3 тысячи деревьев.
После салюта 9 мая в Новосибирске на входе в метро «Речной вокзал» образовались толпы людей, которые попытались обойти заторы прямо по стене. И это не шутка. Также желающие посмотреть артиллерийский салют столкнулись с проблемами транспорта и санитарной недостаточности (простыми словами, туалетов было крайне мало, а народу было очень много). При этом городские власти обещали вывести контролеров для быстрого пропуска пассажиров, однако это не помогло избежать толкучки на входе.