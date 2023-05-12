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Свадебная карусель в Новосибирске продержалась всего год: как выжил мегаполис

12 мая 2023, 14:21
Фото: Павел Мирошников
Самые интересные новости недели
Неделя в Новосибирске: неожиданно для горожан с Михайловской набережной исчезла свадебная карусель; фейк история возникла с бесплатными саженцами; чем закончился праздничный день 9 мая (спойлер: столпотворение было еще то). Главные итоги по версии Atas.info.

Куда исчезла свадебная карусель с Михайловской набережной в Новосибирске

Даже год не простояла: в Новосибирске с набережной убрали карусель за 5 млн рублей
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Большой неожиданностью для новосибирцев на этой неделе стало то, что с набережной куда-то пропала та самая свадебная карусель. Ответ не заставил себя ждать. Аттракцион, с которым фотографировались тысячи новосибирцев, демонтировали, а причиной стало то, что карусель не выдержала сибирских морозов и начала плохо работать. Примечательно, но подрядчик давал гарантии до 2027 года. К слову, потратили на аттракцион 5 млн рублей. Теперь его отправили в Сочи, а в Новосибирск привезут новый.

Кто нагнал панику в мессенджерах с бесплатными саженцами кедров в Новосибирске

Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
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В Новосибирске стали распространять сообщения о раздаче бесплатных саженцев кедров в саду Кирова. Однако депутат горсовета Александр Бурмистров объяснил, что это фейк, хотя акция «Кедр в каждый дом» действительно проводится на его округе каждый год и жители могут бесплатно получить саженцы для украшения своих дворов. Распространители сообщения — просто выдумщики, которые советовали набирать «побольше» деревьев. Некоторые люди начали пересылать информацию дальше. Теперь же, вместо 5 тысяч саженцев, из-за вирусного распространения ложного сообщения, депутату пришлось заказывать еще 3 тысячи деревьев.

Что творилось после салюта 9 мая на набережной в Новосибирске

Новосибирцы столпились на входе в метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая
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После салюта 9 мая в Новосибирске на входе в метро «Речной вокзал» образовались толпы людей, которые попытались обойти заторы прямо по стене. И это не шутка. Также желающие посмотреть артиллерийский салют столкнулись с проблемами транспорта и санитарной недостаточности (простыми словами, туалетов было крайне мало, а народу было очень много). При этом городские власти обещали вывести контролеров для быстрого пропуска пассажиров, однако это не помогло избежать толкучки на входе.

Рухнувший самолет, цыганская свадьба детей, живой Цой – типичный Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Итоги#Дайджест#9 мая#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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