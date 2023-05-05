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Рухнувший самолет, цыганская свадьба детей, живой Цой – типичный Новосибирск

5 мая 2023, 14:21
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Главные события недели
Новосибирск за неделю: крушение самолета; цыганская свадьба детей, концерт сына Цоя. Главные итоги по версии Atas.info.

Самолет рухнул в Новосибирске

«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?
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В Новосибирске 30 апреля произошел инцидент во время посадки частного самолета Cessna 172. Воздушное судно столкнулось с деревом и приземлилось на ветви. На борту был один человек, он не пострадал. Однако сам самолет получил значительные повреждения. В частности, серьезно пострадали кабина, шасси и планер. Обстоятельства инцидента пока остаются выясняются.

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Новосибирцы возмутились после того, как в социальных сетях появилось фото свадьбы 13-летнего мальчика и девушки-цыганки. Некоторые пользователи интернета даже высказали предположение, что ребенка выдали замуж без его согласия. Однако позднее мать мальчика сообщила, что они принадлежат к цыганскому народу и соответственно соблюдают его традиции. Помолвка ребят была устроена для того, чтобы они привыкли друг к другу. История вызвала бурную реакцию в соцсетях, где пользователи спорили о ситуации и выражали свое отношение к цыганским обычаям.

Цой жив? Концерт рок-группы в Новосибирске

«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск
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Александр Цой, сын Виктора Цоя и продюсер группы КИНО, выразил свою любовь к большим городам, таким как Новосибирск. Он признался, что до этого группа выступала только в небольших мегаполисах. Сын музыканта-легенды утверждает, что никакой другой вокалист не сможет передать материал Виктора Цоя так, как это сделала рок-группа. На концерте народ устроил столпотворение на танцполе, когда артисты запели «Перемен» и «Кукушку».

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