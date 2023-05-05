Новосибирцы возмутились после того, как в социальных сетях появилось фото свадьбы 13-летнего мальчика и девушки-цыганки. Некоторые пользователи интернета даже высказали предположение, что ребенка выдали замуж без его согласия. Однако позднее мать мальчика сообщила, что они принадлежат к цыганскому народу и соответственно соблюдают его традиции. Помолвка ребят была устроена для того, чтобы они привыкли друг к другу. История вызвала бурную реакцию в соцсетях, где пользователи спорили о ситуации и выражали свое отношение к цыганским обычаям.