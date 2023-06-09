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Две школьницы разбились на американских горках в Новосибирске — все подробности

9 июня 2023, 05:30
Фото: Прокуратура НСО
Аттракцион закрыт

В Новосибирске возбудили дело после травм двух девочек на аттракционе

Два ребенка разбились, катаясь на аттракционе в парке Новосибирска. СК региона возбудил дело, сообщаем все подробности.

По предварительным данным, произошло происшествие на аттракционе в Центральном парке развлечений.

В момент движения поезда на американских горках две несовершеннолетние девочки в возрасте 6 и 11 лет получили травмы при резком торможении и ударе об элементы аттракциона. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.

Аттракцион временно закрыли. По факту предоставления небезопасных услуг, которые могут подвергнуть риску жизнь и здоровье потребителей, возбуждено уголовное дело.

Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Дети#Школьники#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирск
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