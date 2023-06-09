Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По предварительным данным, произошло происшествие на аттракционе в Центральном парке развлечений.
В момент движения поезда на американских горках две несовершеннолетние девочки в возрасте 6 и 11 лет получили травмы при резком торможении и ударе об элементы аттракциона. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.
Аттракцион временно закрыли. По факту предоставления небезопасных услуг, которые могут подвергнуть риску жизнь и здоровье потребителей, возбуждено уголовное дело.