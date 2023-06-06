Вылетел в кювет. В Новосибирской области 11-летний мальчик разбился на мопеде

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Происшествие произошло 5 июня — мальчик внезапно потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет, после чего был доставлен в лечебное учреждение с травмами головы.
По данным сообщества «Подслушано в Маслянино» в соцсети «ВКонтакте», мальчику подарили мопед родители.
«В результате тяжёлая травма головного мозга. Врачи борются за его жизнь. Что ещё должно произойти что-бы родители не допускали малолетних водителей к управлению мото техникой?», — говорится в сообщении паблика.
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