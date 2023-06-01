Синий трактор протаранил легковушки под Новосибирском: есть пострадавшие – фото ДТП

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Стало известно, что в 11 часов легковая машина Toyota протаранил синий трактор Беларусь, который ехал в другую сторону.
Это случилось на 11 км трассы Верх-Тула - Ленинское - Обь ГЭС. Трактор от удара завалился на бок и перегородил проезжую часть собой.
«За рулем Тойоты находился 38-летний водитель, а трактором управлял мужчина 34 лет. В ДТП пострадал водитель иномарки и его пассажир 1991 года рождения», - сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
На месте работают правоохранители. Участок, где произошла авария, уже расчистили от деталей машин.