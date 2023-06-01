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Синий трактор протаранил легковушки под Новосибирском: есть пострадавшие – фото ДТП

1 июня 2023, 09:38
Фото: АСТ-54/ВК
Водитель синего трактора попал в массовое ДТП на трассе под Новосибирском днем 1 июня. Детали аварии и число пострадавших раскрыли в ГИБДД региона.

Стало известно, что в 11 часов легковая машина Toyota протаранил синий трактор Беларусь, который ехал в другую сторону.

Это случилось на 11 км трассы Верх-Тула - Ленинское - Обь ГЭС. Трактор от удара завалился на бок и перегородил проезжую часть собой.

Фото: АСТ-54/ВК
«За рулем Тойоты находился 38-летний водитель, а трактором управлял мужчина 34 лет. В ДТП пострадал водитель иномарки и его пассажир 1991 года рождения», - сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

На месте работают правоохранители. Участок, где произошла авария, уже расчистили от деталей машин.

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#Алина Шефер#ДТП#Пострадавшие#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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