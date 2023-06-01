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В Новосибирской области из реки достали труп 59-летнего мужчины

1 июня 2023, 02:18
Фото: Аварийно-спасательная служба Новосибирской области
Водолазы выловили труп из реки под Новосибирском
Водолазы вытащили тело мужчины из водоема в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает АСС региона.

В среду, 30 мая, в полицию позвонила пенсионерка и заявила, что пропал ее сын. Он на тот момент не выходил на связь несколько дней.

Правоохранители выяснили, что последний раз пропавшего видели у реки Карапуз. Они обратились к спасателям, чтобы те обследовали дно.

«Тело 59-летнего мужчины было найдено в воде и извлечено на берег. Предварительно, смерть не криминального характера. Идет проверка, назначены экспертизы», - уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, сейчас водолазы продолжают искать мужчину, который пропал у реки в Кыштовке Новосибирской области, когда ждал такси. Есть версия, что сибиряк утонул.

«Оставил кепку»: мужчина пропал у реки в Кыштовке – что случилось, как идут поиски
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#Алина Шефер#Водоемы#Тело#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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