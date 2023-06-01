В Новосибирской области из реки достали труп 59-летнего мужчины

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В среду, 30 мая, в полицию позвонила пенсионерка и заявила, что пропал ее сын. Он на тот момент не выходил на связь несколько дней.
Правоохранители выяснили, что последний раз пропавшего видели у реки Карапуз. Они обратились к спасателям, чтобы те обследовали дно.
«Тело 59-летнего мужчины было найдено в воде и извлечено на берег. Предварительно, смерть не криминального характера. Идет проверка, назначены экспертизы», - уточнили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, сейчас водолазы продолжают искать мужчину, который пропал у реки в Кыштовке Новосибирской области, когда ждал такси. Есть версия, что сибиряк утонул.