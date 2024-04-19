В Новосибирске задержали хулигана Русю — мужчина угрожал пистолетом

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Инцидент произошел вечером 18 апреля. Новосибирец пришел в магазин разливных напитков на улице Авиастроителей. Будучи сильно пьяным, но безденежным, мужчина приставал к покупателям с просьбой купить ему пива или пополнить счет мобильного телефона. Потом он полез с поцелуями и объятьями к продавщице и оскорблял покупателей.
Когда один из посетителей сжалился и согласился купить пива, хулиган достал короткоствольный пистолет и приставил его к голове благодетеля. После этого оружие нацелили в сторону продавщицы. Девушка нажала «тревожную» кнопку.
Прибывшие по тревоге бойцы 72-го экипажа ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали нарушителя. Полицейские, которым передали задержанного, опознали в нем Русю — уже достаточно всем поднадоевшего местного хулигана.
Напомним, что в Бердске обнаружили мужчину без признаков жизни. Бердчанин ранее мог сильно пострадать из-за своих алкогольных эскапад