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Мужчина едва не разгромил алкомагазин

В Новосибирске задержали хулигана Русю — мужчина угрожал пистолетом

19 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Мужчина едва не разгромил алкомагазин

В Новосибирске задержали хулигана, поставившего на уши алкомагазин

В Новосибирске задержали пьяного хулигана. Мужчина был настолько перевозбужден от пива, что устроил дебош в алкогольном магазине.

Инцидент произошел вечером 18 апреля. Новосибирец пришел в магазин разливных напитков на улице Авиастроителей. Будучи сильно пьяным, но безденежным, мужчина приставал к покупателям с просьбой купить ему пива или пополнить счет мобильного телефона. Потом он полез с поцелуями и объятьями к продавщице и оскорблял покупателей.

Когда один из посетителей сжалился и согласился купить пива, хулиган достал короткоствольный пистолет и приставил его к голове благодетеля. После этого оружие нацелили в сторону продавщицы. Девушка нажала «тревожную» кнопку.

Прибывшие по тревоге бойцы 72-го экипажа ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали нарушителя. Полицейские, которым передали задержанного, опознали в нем Русю — уже достаточно всем поднадоевшего местного хулигана.

Напомним, что в Бердске обнаружили мужчину без признаков жизни. Бердчанин ранее мог сильно пострадать из-за своих алкогольных эскапад

В Бердске нашли мужчину — он был голым
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