В Новосибирске задержали хулигана Русю — мужчина угрожал пистолетом

Инцидент произошел вечером 18 апреля. Новосибирец пришел в магазин разливных напитков на улице Авиастроителей. Будучи сильно пьяным, но безденежным, мужчина приставал к покупателям с просьбой купить ему пива или пополнить счет мобильного телефона. Потом он полез с поцелуями и объятьями к продавщице и оскорблял покупателей.