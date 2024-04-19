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Едва не убил деревянным бруском новосибирец замдиректора школы

Мужчина ударил деревянным бруском замдиректора школы города Чулым

19 апреля 2024, 06:05
Фото: 1MI

Едва не убил деревянным бруском новосибирец замдиректора школы

Жителя Новосибирской области осудят за хулиганство с применением насилия, рассмотрение дела уже началось, сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.

В городе Чулым Новосибирской области начался суд над местным жителем, обвиняемым в хулиганстве с применением насилия к человеку. Как следует из информации, размещенной на сайте суда Чулымского района, инцидент произошел 24 января нынешнего года.

Следователи установили, что в тот день пьяный чулымец внезапно ощутил желание посетить местную школу № 9, в тот момент в ней шли занятия. Мужчине удалось свободно проследовать в учительскую, где он подошел к замдиректора по учебно-воспитательной работе и высказал ей свое недовольство по вопросу сохранности личных вещей школьников.

После гневной тирады обвиняемый ударил педагога по спине бруском из дерева длиной 66 сантиметров. Затем мужчина покинул учительскую и направился к выходу, где швырнул брусок в пост охранника, разбив при этом стекло. После этого хулиган убежал.

К счастью, учительница не получила серьезных травм, но имуществу школы был нанесен ущерб, оцененный в 1250 рублей.

Если чулымца признают виновным, ему грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Санкции по статье предусматривают также штраф до миллиона рублей или принудительные работы.

В настоящий момент в суде закончили допрашивать свидетелей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Педагог#Хулиганство#Чулым#Лишение свободы
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