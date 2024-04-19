Мужчина ударил деревянным бруском замдиректора школы города Чулым

Следователи установили, что в тот день пьяный чулымец внезапно ощутил желание посетить местную школу № 9, в тот момент в ней шли занятия. Мужчине удалось свободно проследовать в учительскую, где он подошел к замдиректора по учебно-воспитательной работе и высказал ей свое недовольство по вопросу сохранности личных вещей школьников.