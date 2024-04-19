Мужчина ударил деревянным бруском замдиректора школы города Чулым

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В городе Чулым Новосибирской области начался суд над местным жителем, обвиняемым в хулиганстве с применением насилия к человеку. Как следует из информации, размещенной на сайте суда Чулымского района, инцидент произошел 24 января нынешнего года.
Следователи установили, что в тот день пьяный чулымец внезапно ощутил желание посетить местную школу № 9, в тот момент в ней шли занятия. Мужчине удалось свободно проследовать в учительскую, где он подошел к замдиректора по учебно-воспитательной работе и высказал ей свое недовольство по вопросу сохранности личных вещей школьников.
После гневной тирады обвиняемый ударил педагога по спине бруском из дерева длиной 66 сантиметров. Затем мужчина покинул учительскую и направился к выходу, где швырнул брусок в пост охранника, разбив при этом стекло. После этого хулиган убежал.
К счастью, учительница не получила серьезных травм, но имуществу школы был нанесен ущерб, оцененный в 1250 рублей.
Если чулымца признают виновным, ему грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Санкции по статье предусматривают также штраф до миллиона рублей или принудительные работы.
В настоящий момент в суде закончили допрашивать свидетелей.