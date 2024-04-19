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Девочка вызвала ГБР

Футбольных болельщиков из Новосибирска пришлось успокаивать бойцам ГБР

19 апреля 2024, 03:22
Фото: АБ «Гвардия»
Девочка вызвала ГБР
Школьница вызвала бойцов ГБР, потому что не могла делать уроки из-за шума.

Инцидент произошел 16 апреля в доме на улице Лескова. Десятилетняя школьница села делать домашнее задание, но ей мешали соседи снизу: уж очень шумно они себя вели.

После того, как сосредоточиться ей все-таки не удалось, она вспомнила, что однажды ее родители вызывали сотрудников ГБР, чтобы успокоить пьяных соседей. Девочка нашла в записной книжке мамы номер охраны и позвонила им.

Экипаж приехал на вызов. Выяснилось, что шум был от соседей снизу. Постучавшись в квартиру стало ясно: новосибирцы смотрят футбол. Причем на эмоциях, ведь игра была напряженной. Самого факта нарушения не было, однако гвардейцы попросили жильцов быть немного потише. Те отнеслись с пониманием, а школьница благополучно приступила к урокам.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Шум#Гвардия
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