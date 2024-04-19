Футбольных болельщиков из Новосибирска пришлось успокаивать бойцам ГБР

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Инцидент произошел 16 апреля в доме на улице Лескова. Десятилетняя школьница села делать домашнее задание, но ей мешали соседи снизу: уж очень шумно они себя вели.
После того, как сосредоточиться ей все-таки не удалось, она вспомнила, что однажды ее родители вызывали сотрудников ГБР, чтобы успокоить пьяных соседей. Девочка нашла в записной книжке мамы номер охраны и позвонила им.
Экипаж приехал на вызов. Выяснилось, что шум был от соседей снизу. Постучавшись в квартиру стало ясно: новосибирцы смотрят футбол. Причем на эмоциях, ведь игра была напряженной. Самого факта нарушения не было, однако гвардейцы попросили жильцов быть немного потише. Те отнеслись с пониманием, а школьница благополучно приступила к урокам.