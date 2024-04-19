Футбольных болельщиков из Новосибирска пришлось успокаивать бойцам ГБР

Экипаж приехал на вызов. Выяснилось, что шум был от соседей снизу. Постучавшись в квартиру стало ясно: новосибирцы смотрят футбол. Причем на эмоциях, ведь игра была напряженной. Самого факта нарушения не было, однако гвардейцы попросили жильцов быть немного потише. Те отнеслись с пониманием, а школьница благополучно приступила к урокам.