Самосуд устроили новосибирцы обвиняемому в надругательстве над школьником подростку

В надругательстве обвинили трех 12-летних подростков. Есть версия, что они могли затащить второклассника в лес и надругаться над ним. Случилось все 24 мая. Подозреваемых задержали, а потом отпустили, так как они не достигли возраста ответственности перед законом, которая наступает с 14 лет.