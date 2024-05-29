Самосуд устроили новосибирцы обвиняемому в надругательстве над школьником подростку

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В надругательстве обвинили трех 12-летних подростков. Есть версия, что они могли затащить второклассника в лес и надругаться над ним. Случилось все 24 мая. Подозреваемых задержали, а потом отпустили, так как они не достигли возраста ответственности перед законом, которая наступает с 14 лет.
Зачинщиком издевательств над ребенком считают одного подростка. Он славится своим хулиганским поведением. Как рассказала его мама, он воровал в магазинах, поэтому обрел такую славу в поселке. Однако совершить такое злодеяние мальчик не мог, считает родительница.
Как итог, школьника выловили на улице старшие парни 15-ти лет. Они поставили его на колени и заставили извиняться на камеру, пишет КП-Новосибирск. Этот самосуд поверг в шок маму: ее сын пришел с синяком и хромой.
Родители просят местных жителей остановиться и дождаться, пока следствие установит виновных. Заявлять в полицию мама пострадавшего пока не стала.