Подростки-хулиганы терроризирует в Новосибирске жителей Горского микрорайона

Posted Сегодня, 01:51
Published Сегодня, 01:51
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
В Горском микрорайоне Новосибирска существует проблема с детскими хулиганами. Группа мальчишек в возрасте от 7 до 10 лет нарушает общественный порядок и наносит вред окружающей среде. Они разбивают автомобили, причиняют страдания животным, бросают камни в пожилых людей, дразнят школьников и мочатся в подъездах.
По словам местных жителей, родители этих детей не исполняют свои обязанности по воспитанию. В этом году несовершеннолетние особенно активны. Пользователи социальной сети «ВКонтакте», подписанные на группу «Горский микрорайон Новосибирск», сообщают о выходках младших школьников.
Один из авторов поста утверждает, что подростки просят деньги у прохожих. Если им отказывают, они могут бросать камни. Чаще всего это приносит вред пожилым людям и женщинам. Одна бабушка получила камень в голову.
«Мы просим родителей этих детей принять меры, чтобы предотвратить возможные последствия их безрассудных поступков», — написал автор поста.
Подписчики группы подчеркнули, что дети бросают камни не только в людей, но и в животных. Они просят у прохожих деньги на сигареты и уничтожают цветы в клумбах. Вредят они также общественному имуществу — ломают лифты. Был случай, когда они сбросили самокат с высоты на автомобиль. Жители города отмечают, что бабушка одного из хулиганов уже была предупреждена о его поступках, но игнорирует все жалобы.