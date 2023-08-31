Подростки-хулиганы терроризирует в Новосибирске жителей Горского микрорайона

Подписчики группы подчеркнули, что дети бросают камни не только в людей, но и в животных. Они просят у прохожих деньги на сигареты и уничтожают цветы в клумбах. Вредят они также общественному имуществу — ломают лифты. Был случай, когда они сбросили самокат с высоты на автомобиль. Жители города отмечают, что бабушка одного из хулиганов уже была предупреждена о его поступках, но игнорирует все жалобы.