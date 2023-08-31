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Дети хулиганят во дворе

Подростки-хулиганы терроризирует в Новосибирске жителей Горского микрорайона

31 августа 2023, 01:51
Фото: 1MI
Дети хулиганят во дворе

В Новосибирске подростки терроризируют жителей Горского микрорайона

Дети-хулиганы терроризируют жителей Горского микрорайона Новосибирска, портят автомобили, бросают в пенсионерок камни и просят деньги у горожан.

В Горском микрорайоне Новосибирска существует проблема с детскими хулиганами. Группа мальчишек в возрасте от 7 до 10 лет нарушает общественный порядок и наносит вред окружающей среде. Они разбивают автомобили, причиняют страдания животным, бросают камни в пожилых людей, дразнят школьников и мочатся в подъездах.

По словам местных жителей, родители этих детей не исполняют свои обязанности по воспитанию. В этом году несовершеннолетние особенно активны. Пользователи социальной сети «ВКонтакте», подписанные на группу «Горский микрорайон Новосибирск», сообщают о выходках младших школьников.

Один из авторов поста утверждает, что подростки просят деньги у прохожих. Если им отказывают, они могут бросать камни. Чаще всего это приносит вред пожилым людям и женщинам. Одна бабушка получила камень в голову.

«Мы просим родителей этих детей принять меры, чтобы предотвратить возможные последствия их безрассудных поступков», — написал автор поста.

Подписчики группы подчеркнули, что дети бросают камни не только в людей, но и в животных. Они просят у прохожих деньги на сигареты и уничтожают цветы в клумбах. Вредят они также общественному имуществу — ломают лифты. Был случай, когда они сбросили самокат с высоты на автомобиль. Жители города отмечают, что бабушка одного из хулиганов уже была предупреждена о его поступках, но игнорирует все жалобы.

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#Общество#Новосибирск#Хулиганы#Подростки#Эмилия Губарева
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