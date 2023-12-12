«Поджег дом и ушел»: подозреваемый в поножовщине новосибирец мешал жить соседям

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщает Сиб.фм, многодетный отец любил разгуливать по улице с голым торсом и холодным оружием. Его неоднократно замечали то с катаной, то с казачьей шашкой, то с арбалетом. Однако на этом странности не закончились.
Дмитрий Земеров часто резал колеса автомобилистам, но те боялись обращаться в полицию. После этого сибиряк еще больше обнаглел.
«Он поджег дом в дачном обществе. Пришел неадекватный, вскрыл дом, подпалил и ушел», — рассказал житель села Орск в Мошковском районе Алексей Тосин.
Самому Алексею Дмитрий неоднократно угрожал избиением. Обращение в полицию и оценка независимой экспертизой ущерба от пожара в миллион рублей не смогли изменить ситуацию.
Конфликт с мужчиной, приведший к смерти, произошел в минувшее воскресенье. Сначала Дмитрий Земеров якобы переписал свой автомобиль на погибшего, но затем начал скандалить. Ссора и привела к смертельной драке. Раненого отвезли в больницу, где он скончался.
«Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.