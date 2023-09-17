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Кто-то обстрелял машины и окна

Ночью в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобили и окна домов на ОбьГЭСе

17 сентября 2023, 10:42
Фото: АСТ-54
Кто-то обстрелял машины и окна

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске произошла стрельба по автомобилям и окнам

В Новосибирске произошел инцидент, связанный с обстрелом припаркованных автомобилей и окон домов хулиганами в микрорайоне ОбьГЭС.

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске неизвестные лица нанесли ущерб припаркованным автомобилям и окнам домов. Жители, пострадавшие от происшествия, поделились фото и видео материалами в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошел ночью 16–17 сентября на Барьерной и Ветлужской улицах.

К счастью, никто не пострадал в результате этого. Новосибирцы уже обратились в полицию, чтобы зарегистрировать свои заявления.

Один из авторов публикации в канале отметил: «Ночью 16–17 сентября по адресу Барьерная, 19 были повреждены и выстреляны в окна на автомобилях».

Полиция начала проводить проверку данного инцидента и ведет розыск возможных подозреваемых.

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#Происшествия#Новосибирск#Хулиганы#Машины#Эмилия Губарева#Обстрел
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