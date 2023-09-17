Ночью в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобили и окна домов на ОбьГЭСе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске неизвестные лица нанесли ущерб припаркованным автомобилям и окнам домов. Жители, пострадавшие от происшествия, поделились фото и видео материалами в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошел ночью 16–17 сентября на Барьерной и Ветлужской улицах.
К счастью, никто не пострадал в результате этого. Новосибирцы уже обратились в полицию, чтобы зарегистрировать свои заявления.
Один из авторов публикации в канале отметил: «Ночью 16–17 сентября по адресу Барьерная, 19 были повреждены и выстреляны в окна на автомобилях».
Полиция начала проводить проверку данного инцидента и ведет розыск возможных подозреваемых.