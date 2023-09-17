Ночью в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобили и окна домов на ОбьГЭСе

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске неизвестные лица нанесли ущерб припаркованным автомобилям и окнам домов. Жители, пострадавшие от происшествия, поделились фото и видео материалами в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошел ночью 16–17 сентября на Барьерной и Ветлужской улицах.