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В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота

В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота

15 сентября 2023, 06:40
Фото: АБ "Гвардия"
Женщина привела своего кота Персика на кастрацию, а сама уснула прямо на полу ветклиники в Новосибирске. Персоналу пришлось вызывать бойцов АБ «Гвардия».

Инцидент произошел утром 14 сентября. Дамочка привезла в ветеринарную клинику на улице Сибиряков-Гвардейцев кота на процедуру кастрации, в это время сама взяла пеленку, расстелила ее на полу и легла спать. Администратор попросила бойцов ГБР выпроводить ее из медучреждения.

Персонал клиники был уверен, что женщина сильно пьяна. Она не слушала их, не хотела сама уходить — крепко спала. Растормошить ее не смогли даже гвардейцы и вызвали на место скорую помощь.

Врачи увезли кошатницу в больницу. Также забрали с собой и ее кота.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ветеринария#Кот#Гвардия
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