В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота

Инцидент произошел утром 14 сентября. Дамочка привезла в ветеринарную клинику на улице Сибиряков-Гвардейцев кота на процедуру кастрации, в это время сама взяла пеленку, расстелила ее на полу и легла спать. Администратор попросила бойцов ГБР выпроводить ее из медучреждения.