В Новосибирске женщина спала на полу ветклиники пока кастрировали кота

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Инцидент произошел утром 14 сентября. Дамочка привезла в ветеринарную клинику на улице Сибиряков-Гвардейцев кота на процедуру кастрации, в это время сама взяла пеленку, расстелила ее на полу и легла спать. Администратор попросила бойцов ГБР выпроводить ее из медучреждения.
Персонал клиники был уверен, что женщина сильно пьяна. Она не слушала их, не хотела сама уходить — крепко спала. Растормошить ее не смогли даже гвардейцы и вызвали на место скорую помощь.
Врачи увезли кошатницу в больницу. Также забрали с собой и ее кота.