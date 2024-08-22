Толпа людей пыталась прорваться в администрацию Новосибирского района

По словам охранника здания, примерно два десятка людей внезапно появились возле входа в здание и сообщили о необходимости срочно пообщаться с одним из чиновников. На слова администратора, что подобные встречи нужно согласовывать заранее, несколько человек прошли через турникет без разрешения.