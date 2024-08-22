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Толпа людей пыталась прорваться в администрацию Новосибирского района

Толпа людей пыталась прорваться в администрацию Новосибирского района

22 августа 2024, 08:01
Фото: АБ «Гвардия»
Группе быстрого реагирования пришлось успокаивать пытающихся проникнуть в административное здание новосибирцев, следует из сообщения агентства безопасности «Гвардия».

В Новосибирске сотрудникам агентства безопасности «Гвардия» пришлось успокаивать компанию граждан, пытавшуюся прорваться на прием к замглавы администрации Новосибирского района. Инцидент произошел днем во вторник, 20 августа, рассказали в пресс-службе «Гвардии».

По словам охранника здания, примерно два десятка людей внезапно появились возле входа в здание и сообщили о необходимости срочно пообщаться с одним из чиновников. На слова администратора, что подобные встречи нужно согласовывать заранее, несколько человек прошли через турникет без разрешения.

Сотрудникам группы быстрого реагирования удалось убедить беспокойных посетителей покинуть здание администрации.

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Уже на следующий день, 21 августа, сотрудников «Гвардии» вызвали в администрацию Дзержинского района. Порядок в учреждении нарушал мужчина, вознамерившийся пообщаться с чиновниками районной власти в их обеденный перерыв.

Посетитель не хотел выходить из кабинета. Отреагировал он только при появлении людей в форме ГБР, но своеобразно. Спустившись на первый этаж, мужчина позвонил в полицию и заявил о нарушении его права на «свободу передвижения».

Сейчас в ситуации продолжают разбираться полицейские.

Напомним, директора школы искусств под Новосибирском заподозрили во взятках.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Гвардия#Администрация района
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