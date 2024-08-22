Толпа людей пыталась прорваться в администрацию Новосибирского района

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В Новосибирске сотрудникам агентства безопасности «Гвардия» пришлось успокаивать компанию граждан, пытавшуюся прорваться на прием к замглавы администрации Новосибирского района. Инцидент произошел днем во вторник, 20 августа, рассказали в пресс-службе «Гвардии».
По словам охранника здания, примерно два десятка людей внезапно появились возле входа в здание и сообщили о необходимости срочно пообщаться с одним из чиновников. На слова администратора, что подобные встречи нужно согласовывать заранее, несколько человек прошли через турникет без разрешения.
Сотрудникам группы быстрого реагирования удалось убедить беспокойных посетителей покинуть здание администрации.
Уже на следующий день, 21 августа, сотрудников «Гвардии» вызвали в администрацию Дзержинского района. Порядок в учреждении нарушал мужчина, вознамерившийся пообщаться с чиновниками районной власти в их обеденный перерыв.
Посетитель не хотел выходить из кабинета. Отреагировал он только при появлении людей в форме ГБР, но своеобразно. Спустившись на первый этаж, мужчина позвонил в полицию и заявил о нарушении его права на «свободу передвижения».
Сейчас в ситуации продолжают разбираться полицейские.
Напомним, директора школы искусств под Новосибирском заподозрили во взятках.