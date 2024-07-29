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В новосибирца выстрелили

В прохожего стреляли пьяные новосибирцы — что известно о нападении

29 июля 2024, 05:57
Фото: 1MI
В новосибирца выстрелили

В случайного прохожего стреляли пьяные новосибирцы

В Новосибирске неизвестные напали с пистолетом на прохожего, о чем рассказали очевидцы.

Все случилось ночью 28 июля на улице Петухова. Жильцы дома услышали крики и выглянули в окно: там двое, вероятно выпивших мужчин, напали на молодого 28-летнего сибиряка.

Они матерились на прохожего, били его ногами и руками, хотя тот пытался убежать, а в конце достали пистолет. Было слышно один выстрел, пишет КП-Новосибирск. На место вызвали полицейских и скорую помощь. Пострадавший получил травмы и его госпитализировали.

Патруль задержал 50-летнего хулигана. У него забрали пистолет на экспертизу. Источники в правоохранительных органах сообщают, что это было травматическое оружие, а мужчина имел разрешение им пользоваться.

Видео: КП-Новосибирск
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