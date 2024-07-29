В прохожего стреляли пьяные новосибирцы — что известно о нападении

Они матерились на прохожего, били его ногами и руками, хотя тот пытался убежать, а в конце достали пистолет. Было слышно один выстрел, пишет КП-Новосибирск. На место вызвали полицейских и скорую помощь. Пострадавший получил травмы и его госпитализировали.