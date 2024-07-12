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Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Девушка выиграла деньги

За эротичную стрельбу на каблуках жительнице Новосибирска заплатили 50 тысяч

12 июля 2024, 02:21
Фото: ЛЕККЕР Pro-sporting
Девушка выиграла деньги
Женщина из Новосибирска участвовала в конкурсе «Красивый выстрел 2024» и получила за свои старания деньги.

В конкурсе принимали участие более 35 женщин из разных регионов России. Для участия они снимали видео, где креативно подошли к стрельбе по тарелкам. Кто-то снял визитку в вечернем образе, а кто-то в пляжном.

Альбина Прокопович родом из Новосибирска. Она тоже решила стать участницей конкурса и побороться за главный приз. Она сняла ролик в дерзком эротичном образе. На высоких черных каблуках она стреляет из ружья, а сам наряд был из кожи. Эффект сибирячка действительно произвела.

За победительницу голосовали зрители. Альбине не удалось занять первое место, но она укрепилась на второй позиции. Участница получила приз зрительских симпатий. Ей вручили 50 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Видео#Новосибирск#Конкурс#Деньги#Стрельба
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