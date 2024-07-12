За эротичную стрельбу на каблуках жительнице Новосибирска заплатили 50 тысяч

Альбина Прокопович родом из Новосибирска. Она тоже решила стать участницей конкурса и побороться за главный приз. Она сняла ролик в дерзком эротичном образе. На высоких черных каблуках она стреляет из ружья, а сам наряд был из кожи. Эффект сибирячка действительно произвела.