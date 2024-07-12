За эротичную стрельбу на каблуках жительнице Новосибирска заплатили 50 тысяч

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
В конкурсе принимали участие более 35 женщин из разных регионов России. Для участия они снимали видео, где креативно подошли к стрельбе по тарелкам. Кто-то снял визитку в вечернем образе, а кто-то в пляжном.
Альбина Прокопович родом из Новосибирска. Она тоже решила стать участницей конкурса и побороться за главный приз. Она сняла ролик в дерзком эротичном образе. На высоких черных каблуках она стреляет из ружья, а сам наряд был из кожи. Эффект сибирячка действительно произвела.
За победительницу голосовали зрители. Альбине не удалось занять первое место, но она укрепилась на второй позиции. Участница получила приз зрительских симпатий. Ей вручили 50 тысяч рублей.