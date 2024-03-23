Гимнастка покрутилась в кольце на льдине посреди Оби в Новосибирске

Один из леденящих душу номеров — шпагат без страховки на высоте 700 метров на лентах, привязанных к параплану, которым управлял Александр Орлов, гимнастка выполнила в августе прошлого года. До этого Александр и Анжела не раз понимались в небо, чтобы выполнить смертельные трюки, поэтому, рассказывает экстремал, он без колебания согласился на очередное предложение спортсменки, позвав на помощь друзей по другому увлечению — плаванию на сапбордах.