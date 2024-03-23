Гимнастка покрутилась в кольце на льдине посреди Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Многократная чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина вместе с давним соратником, известным новосибирским парапланеристом Александром Орловым и его товарищами устроили необычный перфоманс. Спортсменка выполняла захватывающие трюки на металлическом кольце, установленном на небольшой льдине, плывущей по водной глади реки Обь в черте Новосибирска. Исполнение сложных акробатических номеров в самых неожиданных и необычных местах — своеобразное хобби спортсменки. Идея использовать дрейфующую льдину в качестве платформы для выступления принадлежала ей.
«Я где только не была с гимнастическими снарядами — летала на параплане летом и зимой, была на воздушном шаре, внутри теплового шара, над горелкой, использовала мосты и строительные краны. Я постоянно ищу новые места, где можно сделать гимнастические фигуры. На воде для меня это будет первый опыт», — объясняет Анжела Кулагина.
Один из леденящих душу номеров — шпагат без страховки на высоте 700 метров на лентах, привязанных к параплану, которым управлял Александр Орлов, гимнастка выполнила в августе прошлого года. До этого Александр и Анжела не раз понимались в небо, чтобы выполнить смертельные трюки, поэтому, рассказывает экстремал, он без колебания согласился на очередное предложение спортсменки, позвав на помощь друзей по другому увлечению — плаванию на сапбордах.
Опыта использования льдины одновременно в качестве спортивного подиума и плавсредства ни у кого из команды энтузиастов не было. Первоначально казалось, что отделить при помощи бензопил и ломов необходимый фрагмент прибрежного льда не составит труда, но именно этот этап, рассказал Александр, оказался самым долгим и непростым. Лед примерз ко дну и отрезать часть оказалось крайне непростой задачей даже для нескольких крепких мужчин.
Более двух часов ушло на то, чтобы льдина с установленным на ней спортивным снарядом отправилась в свободное плавание, сопровождаемая несколькими сапбордами и моторной лодкой, которая периодически выполняла роль буксира.
Первоначально планировалось, что маршрут пройдет от Бугринского моста до Михайловской набережной. Но в итоге заплыв закончился около острова Отдыха, примерно в районе жилого комплекса «Марсель». Анжела Кулагина преодолела по воде около двух километров и сильно замерзла. Спортсменка выполняла фигуры в одном тонком гимнастическом трико, а температура воздуха была несколько градусов ниже нулевой отметки.
Несмотря на досрочное завершение, все участники признали эксперимент удачным. И не намерены останавливаться.
«Теперь знаю, как это облегчить на будущее. И у меня есть шутливая идея — отколоть большую льдину, побольше раза в три, чем в этот раз, и устроить на ней пикник. Поставить самовар, мангал с шашлыками. Скоро уровень воды в Оби будет подниматься после увеличения сброса через плотину ГЭС и примерзший лед будет подниматься, пилить его будет легче. Так что этой весной я рассчитываю устроить еще и такое мероприятие», — улыбается Александр Орлов.
Энтузиаст подчеркивает, что никаких правил пользования водными объектами подобные аттракционы не нарушают, и претензий надзорных органов к нему и его товарищам не поступало.
По случайному совпадению, именно в то время, когда Анжела Кулагина выполняла трюки на льдине, в паблике Центра управления регионом шел прямой эфир с начальником отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрием Карповым. По его словам, из-за перепадов температуры лед по берегам Оби начинает разрушаться уже в феврале и это доставляет спасателям немало хлопот.
«Рыбаки выходят на лед, отрываются и отправляются в дальнее плавание. Нередко это случается, спасателям приходится их доставать с этих льдин. Таких случаев в этом году еще не было, но мы на контроле это держим постоянно», — посетовал Юрий Карпов.
Ранее мы рассказывали о том, как корреспондент Atas.Info проверил на прочность лед Байкала, выяснил, чем опасны поездки и прогулки по замерзшей поверхности легендарного озера и почему устоявшееся мнение о том, что лучшее время для любования разноцветным льдом — середина марта, в корне неверно.