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Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

На воде гимнастка выступает впервые

Гимнастка покрутилась в кольце на льдине посреди Оби в Новосибирске

23 марта 2024, 03:05
Фото: Александр Орлов
На воде гимнастка выступает впервые

Огненные трюки исполнила гимнастка Кулагина на дрейфующей льдине в Новосибирске

Известная спортсменка Анжела Кулагина вновь удивила необычным выступлением. На этот раз она исполнила номер на снаряде, который был установлен на дрейфующей посреди Оби льдине

Многократная чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина вместе с давним соратником, известным новосибирским парапланеристом Александром Орловым и его товарищами устроили необычный перфоманс. Спортсменка выполняла захватывающие трюки на металлическом кольце, установленном на небольшой льдине, плывущей по водной глади реки Обь в черте Новосибирска. Исполнение сложных акробатических номеров в самых неожиданных и необычных местах — своеобразное хобби спортсменки. Идея использовать дрейфующую льдину в качестве платформы для выступления принадлежала ей.

«Я где только не была с гимнастическими снарядами — летала на параплане летом и зимой, была на воздушном шаре, внутри теплового шара, над горелкой, использовала мосты и строительные краны. Я постоянно ищу новые места, где можно сделать гимнастические фигуры. На воде для меня это будет первый опыт», — объясняет Анжела Кулагина.
С воды гимнастку страховали несколько людей на сапбордахС воды гимнастку страховали несколько людей на сапбордах
С воды гимнастку страховали несколько людей на сапбордах
Фото: Александ Орлов

Один из леденящих душу номеров — шпагат без страховки на высоте 700 метров на лентах, привязанных к параплану, которым управлял Александр Орлов, гимнастка выполнила в августе прошлого года. До этого Александр и Анжела не раз понимались в небо, чтобы выполнить смертельные трюки, поэтому, рассказывает экстремал, он без колебания согласился на очередное предложение спортсменки, позвав на помощь друзей по другому увлечению — плаванию на сапбордах.

Тот самый смертельный трюкТот самый смертельный трюк
Тот самый смертельный трюк
Фото: предоставлено Александром Орловым

Опыта использования льдины одновременно в качестве спортивного подиума и плавсредства ни у кого из команды энтузиастов не было. Первоначально казалось, что отделить при помощи бензопил и ломов необходимый фрагмент прибрежного льда не составит труда, но именно этот этап, рассказал Александр, оказался самым долгим и непростым. Лед примерз ко дну и отрезать часть оказалось крайне непростой задачей даже для нескольких крепких мужчин.

Более двух часов ушло на то, чтобы льдина с установленным на ней спортивным снарядом отправилась в свободное плавание, сопровождаемая несколькими сапбордами и моторной лодкой, которая периодически выполняла роль буксира.

Такого раньше никто не делал
Видео: предоставлено Александром Орловым

Первоначально планировалось, что маршрут пройдет от Бугринского моста до Михайловской набережной. Но в итоге заплыв закончился около острова Отдыха, примерно в районе жилого комплекса «Марсель». Анжела Кулагина преодолела по воде около двух километров и сильно замерзла. Спортсменка выполняла фигуры в одном тонком гимнастическом трико, а температура воздуха была несколько градусов ниже нулевой отметки.

Несмотря на досрочное завершение, все участники признали эксперимент удачным. И не намерены останавливаться.

«Теперь знаю, как это облегчить на будущее. И у меня есть шутливая идея — отколоть большую льдину, побольше раза в три, чем в этот раз, и устроить на ней пикник. Поставить самовар, мангал с шашлыками. Скоро уровень воды в Оби будет подниматься после увеличения сброса через плотину ГЭС и примерзший лед будет подниматься, пилить его будет легче. Так что этой весной я рассчитываю устроить еще и такое мероприятие», — улыбается Александр Орлов.
Следующий проект — пикник на дрейфующей льдинеСледующий проект — пикник на дрейфующей льдине
Следующий проект — пикник на дрейфующей льдине
Фото: Александр Орлов

Энтузиаст подчеркивает, что никаких правил пользования водными объектами подобные аттракционы не нарушают, и претензий надзорных органов к нему и его товарищам не поступало.

По случайному совпадению, именно в то время, когда Анжела Кулагина выполняла трюки на льдине, в паблике Центра управления регионом шел прямой эфир с начальником отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрием Карповым. По его словам, из-за перепадов температуры лед по берегам Оби начинает разрушаться уже в феврале и это доставляет спасателям немало хлопот.

«Рыбаки выходят на лед, отрываются и отправляются в дальнее плавание. Нередко это случается, спасателям приходится их доставать с этих льдин. Таких случаев в этом году еще не было, но мы на контроле это держим постоянно», — посетовал Юрий Карпов.

Ранее мы рассказывали о том, как корреспондент Atas.Info проверил на прочность лед Байкала, выяснил, чем опасны поездки и прогулки по замерзшей поверхности легендарного озера и почему устоявшееся мнение о том, что лучшее время для любования разноцветным льдом — середина марта, в корне неверно.

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