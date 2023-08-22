Экстремал Орлов поднял гимнастку Анжелу Кулагину в небо над Новосибирском

На этот раз Анжела Кулагина поднялась на высоту 700 метров с помощью пассажирской подвески, а затем перешла на гимнастические стропы для выполнения трюков без страховки. Полет прошел успешно, несмотря на начальные опасения из-за дождя и низкой облачности. Александр Орлов отметил, что это был один из самых удачных полетов за всю их историю.