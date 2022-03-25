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Дети выполняли опасные трюки на козырьке подъезда дома в Новосибирске

25 марта 05:08
Фото: Моя Первомайка
Жители дома на улице Одоевского, 1/7 сняли любителей паркура на видео.

В Новосибирске прохожие заметили детей, которые опасно играли на козырьке подъезда жилого дома в Первомайском районе. Они сняли шалости на видео и выложили в группу «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, двое школьников забрались на подъездный козырёк через балкон квартиры на втором этаже. Всё произошло в многоэтажном доме по улице Одоевского, 1/7.

Некоторые новосибирцы в комментариях под постом не стали осуждать поступок детей. Они вспомнили, как весело проводили своё детство.

«Мы в детстве с гаражей прыгали и везде лазили и нечего живой. Ломали и травмировались. Такое девство было», - пишет один из пользователей Сети.

«В Вашем детстве, Вы травмировались при прыжке, Вам батя ещё добавил...а сегодня такой слетит с гаража и мамаша всем вокруг кровь свернёт за эту травму», - ответил обеспокоенный мужчина.

#Новости#Город
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