Дети выполняли опасные трюки на козырьке подъезда дома в Новосибирске

В Новосибирске прохожие заметили детей, которые опасно играли на козырьке подъезда жилого дома в Первомайском районе. Они сняли шалости на видео и выложили в группу «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, двое школьников забрались на подъездный козырёк через балкон квартиры на втором этаже. Всё произошло в многоэтажном доме по улице Одоевского, 1/7.
Некоторые новосибирцы в комментариях под постом не стали осуждать поступок детей. Они вспомнили, как весело проводили своё детство.
«Мы в детстве с гаражей прыгали и везде лазили и нечего живой. Ломали и травмировались. Такое девство было», - пишет один из пользователей Сети.
«В Вашем детстве, Вы травмировались при прыжке, Вам батя ещё добавил...а сегодня такой слетит с гаража и мамаша всем вокруг кровь свернёт за эту травму», - ответил обеспокоенный мужчина.