atas.info
ГлавноеВсе новости

Гимнастика

Выбрать дату
2024
Всероссийские соревнования по гимнастике пройдут в Новосибирске
С 10 по 14 октября в Новосибирске пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Местом проведения выбран Центр подготовки по спортивной гимнастике, названный в его честь.
5 октября, 02:43
Гимнастка, разбившаяся на манеже в Новосибирске, вернулась к работе
Елизавета Чумакова смогла совершить практически невозможное, и вернулась на арену, об этом гимнастка рассказала в соцсетях.
9 июня, 09:50
Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска
Чемпион мира и серебряный призер олимпийских игр Иван Стретович из Новосибирска попрощался со своим умершим при рождении сыне, опубликовав трогательный текст в соцсетях.
25 мая, 08:29
Ребенка и бабушку потерял за один день олимпийский чемпион из Новосибирска
Олимпийский чемпион Иван Стретович потерял своего новорожденного сына во время родов жены, а также у него умерла бабушка, рассказал спортсмен в соцсетях.
21 мая, 12:59
Гимнастка покрутилась в кольце на льдине посреди Оби в Новосибирске
23 марта, 03:05
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на соревнования
Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на открытие турнира по гимнастике. Соревнования будут идти несколько дней.
19 марта, 02:16
2022
Булава проломила потолок спортклуба в Новосибирске – мать гимнастки не готова платить
23 апреля 2022, 05:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика