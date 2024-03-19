Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на соревнования

В 2001 году была дисквалифицирована за применение допинга и лишена наград Игр Доброй воли и чемпионата мира за этот год. Алина Кабаева награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почётной грамотой Президента Российской Федерации.