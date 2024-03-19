Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на соревнования

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Published Сегодня, 02:16
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На открытие турнира по гимнастике «Кубок „Небесная грация“ в Новосибирск прибыла известная спортсменка Алина Кабаева. Соревнования проходят на стадионе „Заря“ и собрали более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Во время церемонии открытия, Алина Кабаева, выступив перед зрителями, пожелала успехов всем участникам и дала старт соревнованиям.
Алина Кабаева — олимпийская чемпионка XXVIII летних Игр и бронзовый призёр XXVII Олимпиады, двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003), пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998–2000, 2002, 2004), шестикратная абсолютная чемпионка России (1999–2001, 2004, 2006–2007).
В 2001 году была дисквалифицирована за применение допинга и лишена наград Игр Доброй воли и чемпионата мира за этот год. Алина Кабаева награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почётной грамотой Президента Российской Федерации.
Турнир продлится до 21 марта, после чего перенесется в другие города России, такие как Ульяновск, Сочи, Иваново, Ухта, Екатеринбург, Московская область и Санкт-Петербург.
Напомним, ранее мы рассказали о 17-летней Анастасии Зайковой из Новосибирска, которая стала полуфиналисткой шоу «Суперниндзя» на канале «СТС». В полуфинале она соревновалась с чемпионом России по этому виду спорта, Вадимом Тимоновым.