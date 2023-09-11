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Константин Катионов ранее работал в администрации Центрального округа Новосибирска

Назначен новый начальник управления спорта мэрии Новосибирска — Константин Катионов

11 сентября 2023, 10:36
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Константин Катионов ранее работал в администрации Центрального округа Новосибирска

В Новосибирске Константин Катионов назначен начальником управления спорта мэрии

На пост начальника управления физической культуры и спорта администрации города Новосибирска назначен Константин Олегович Катионов, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в телеграм-канале, подчеркивая, что это решение было принято мэром Анатолием Локтем.

Константин Катионов обладает высшим педагогическим образованием и имеет профессиональные навыки в области государственного и муниципального управления. Многие знают его благодаря работе в администрации Центрального округа. С 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления физической культуры и спорта, поэтому уже знаком с этим направлением деятельности.

На пост начальника управления городского спорта Константин Катионов пришел после Алексея Толоконского. Представитель известной новосибирской фамилии: его отец Виктор Толоконский в прошлом мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и экс-полпред президента РФ в СФО недавно возглавил футбольный клуб «Новосибирск».

ЦДЖ сообщал, что отставка произошла, потому что у Толоконского-младшего не сложились отношения с Анной Терешковой — главой департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска

«Наш приоритет — развитие спорта в интересах нашего города. Мы чётко осознаем основные задачи перед нами и будем продолжать работать в этом направлении», — комментирует Терешкова назначение Катионова.

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#Спорт#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Мэрия#Мэр#Назначение#Чиновник#Анна Терешкова#Анатолий Локоть
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