Назначен новый начальник управления спорта мэрии Новосибирска — Константин Катионов

Константин Катионов обладает высшим педагогическим образованием и имеет профессиональные навыки в области государственного и муниципального управления. Многие знают его благодаря работе в администрации Центрального округа. С 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления физической культуры и спорта, поэтому уже знаком с этим направлением деятельности.