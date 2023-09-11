Назначен новый начальник управления спорта мэрии Новосибирска — Константин Катионов

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Константин Катионов обладает высшим педагогическим образованием и имеет профессиональные навыки в области государственного и муниципального управления. Многие знают его благодаря работе в администрации Центрального округа. С 2019 года он занимал должность заместителя начальника управления физической культуры и спорта, поэтому уже знаком с этим направлением деятельности.
На пост начальника управления городского спорта Константин Катионов пришел после Алексея Толоконского. Представитель известной новосибирской фамилии: его отец Виктор Толоконский в прошлом мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и экс-полпред президента РФ в СФО недавно возглавил футбольный клуб «Новосибирск».
ЦДЖ сообщал, что отставка произошла, потому что у Толоконского-младшего не сложились отношения с Анной Терешковой — главой департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска
«Наш приоритет — развитие спорта в интересах нашего города. Мы чётко осознаем основные задачи перед нами и будем продолжать работать в этом направлении», — комментирует Терешкова назначение Катионова.