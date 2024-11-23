Отчаянный новосибирец искупался в замерзшей Оби

Posted 23 ноября, 05:44
Published 23 ноября, 05:44
Modified 23 ноября, 05:47
Updated 23 ноября, 05:47
Молодой человек по имени Клим распространил видеоролик, на котором он окунается в ледяную воду. По словам «моржа», он закаляется с детства и такая процедура для него привычна.
На кадрах видео видно, как парень подбирает большой камень и отходит на несколько метров от берега. С помощью камня он пробивает отверстие во льду и погружается под воду с головой.
Ролик вызывал негативную реакцию у пользователей соцсетей.
«Я бы оштрафовал его на 50 тысяч. И показал в вечерних новостях», — пишет Сергей Сергеев.
«Слабоумие и отвага к хорошему не приведут», — считает пользователь ВК с ником Евгений.
«Когда хочется прославиться, но нечем», — заявляет Александр Петров.
«Потом появляется лишняя очередь в поликлинике, лишние траты времени врачей и денег на такого человека», — высказывается Артем Иванов.
По данным управления МЧС по Новосибирской области с начала ноября три человека провалились под неокрепший лед. До завершения ледостава выход на лед запрещен, за это предусмотрена административная отвественность.