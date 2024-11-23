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Posted 23 ноября, 05:44

Published 23 ноября, 05:44

Modified 23 ноября, 05:47

Updated 23 ноября, 05:47

За такое развлечение полагается штраф

Отчаянный новосибирец искупался в замерзшей Оби

23 ноября 2024, 05:44
Фото: atas.info. За такое развлечение полагается штраф
Водные процедуры парень совершил в районе Михайловской набережной.

Молодой человек по имени Клим распространил видеоролик, на котором он окунается в ледяную воду. По словам «моржа», он закаляется с детства и такая процедура для него привычна.

На кадрах видео видно, как парень подбирает большой камень и отходит на несколько метров от берега. С помощью камня он пробивает отверстие во льду и погружается под воду с головой.

Ролик вызывал негативную реакцию у пользователей соцсетей.

«Я бы оштрафовал его на 50 тысяч. И показал в вечерних новостях», — пишет Сергей Сергеев.
«Слабоумие и отвага к хорошему не приведут», — считает пользователь ВК с ником Евгений.
«Когда хочется прославиться, но нечем», — заявляет Александр Петров.
«Потом появляется лишняя очередь в поликлинике, лишние траты времени врачей и денег на такого человека», — высказывается Артем Иванов.

По данным управления МЧС по Новосибирской области с начала ноября три человека провалились под неокрепший лед. До завершения ледостава выход на лед запрещен, за это предусмотрена административная отвественность.

В Новосибирской области рыбак дважды провалился под лед
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#Новосибирск#Купание#Мороз#Лед#Река Обь
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