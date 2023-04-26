Второклассница сломала позвоночник в развлекательном центре: ведется следствие

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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«Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
14 января нынешнего года девочка неудачно скатилась с горки на лежащие рядом маты. Ребенок получил перелом одного из позвонков. Была ли оказана помощь администрацией учреждения, не сообщается.
Напомним, что инцидентом заинтересовался руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил доложить о результатах проверпки и взял происшествие с малышкой на контроль.