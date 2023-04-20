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Сломанный позвоночник девочки в Новосибирске заинтересовал главу СКР Бастрыкина

20 апреля 2023, 09:25
Фото: 1MI
Девочка повредила спину в семейном центре

Сломанный позвоночник девочки на новосибирском аттракционе заинтересовал Бастрыкина

В социальных сетях появилась информация о серьезной травме восьмилетней девочки. Утверждается, что ребенок повредил позвонки на аттракционе в одном семейных центров Новосибирска. Инцидент взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В соцмедиа распространена информация о том, что в Новосибирске в одном из развлекательных центров 8-летняя девочка сломала позвоночник на аттракционе. По данному факту региональным следственным управлением организована проверка. Глава Следственного комитета поручил  и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах», - рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в социальных сетях появилась информация, что восьмилетняя девочка умудрилась сломать несколько позвонков на аттракционе. Утверждается, что все произошло в одном из семейных развлекательных центров в Заельцовском районе. Обстоятельства получения травмы пока неизвестны. 

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Александр Ляхов#Дети#СК РФ#Глава СК Бастрыкин#Травма
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