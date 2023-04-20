Сломанный позвоночник девочки в Новосибирске заинтересовал главу СКР Бастрыкина

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
«В соцмедиа распространена информация о том, что в Новосибирске в одном из развлекательных центров 8-летняя девочка сломала позвоночник на аттракционе. По данному факту региональным следственным управлением организована проверка. Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах», - рассказали в пресс-службе ведомства.
До этого в социальных сетях появилась информация, что восьмилетняя девочка умудрилась сломать несколько позвонков на аттракционе. Утверждается, что все произошло в одном из семейных развлекательных центров в Заельцовском районе. Обстоятельства получения травмы пока неизвестны.