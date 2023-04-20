Сломанный позвоночник девочки в Новосибирске заинтересовал главу СКР Бастрыкина

До этого в социальных сетях появилась информация, что восьмилетняя девочка умудрилась сломать несколько позвонков на аттракционе. Утверждается, что все произошло в одном из семейных развлекательных центров в Заельцовском районе. Обстоятельства получения травмы пока неизвестны.