Силовики сообщили подробности об исчезновении мальчика под Новосибирском

Девятилетний мальчик пропал в поселке Маслянино днем 19 апреля. Сообщается, что ребенок вышел из дома погулять и не вернулся. Очевидцы сообщили, что школьника видели у реки, там же нашли его велосипед. В связи с этим с утра дно водоема прочесывают водолазы, а волонтеры неустанно ведут поиски в поселке. СУ СКР по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело.