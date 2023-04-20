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Силовики сообщили подробности об исчезновении мальчика под Новосибирском

20 апреля 2023, 09:07
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи мальчика

Исчезновение мальчика под Новосибирском взял на контроль глава СКР Бастрыкин

Бесследное исчезновение девятилетнего мальчика в поселке Маслянино Черепановского района находится на контроле в Следственном комитете России. Об инциденте поручено докладывать главе ведомства Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в СК РФ.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования и комплексе проведенных следственных действий», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Девятилетний мальчик пропал в поселке Маслянино днем 19 апреля. Сообщается, что ребенок вышел из дома погулять и не вернулся. Очевидцы сообщили, что школьника видели у реки, там же нашли его велосипед. В связи с этим с утра дно водоема прочесывают водолазы, а волонтеры неустанно ведут поиски в поселке. СУ СКР по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело.

В ориентировке сообщается, что мальчик  был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши. 

Что могло произойти с пропавшим 9-летним мальчиком под Новосибирском? Как идут поиски
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#СК РФ#Глава СК Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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