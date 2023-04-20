Силовики сообщили подробности об исчезновении мальчика под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования и комплексе проведенных следственных действий», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Девятилетний мальчик пропал в поселке Маслянино днем 19 апреля. Сообщается, что ребенок вышел из дома погулять и не вернулся. Очевидцы сообщили, что школьника видели у реки, там же нашли его велосипед. В связи с этим с утра дно водоема прочесывают водолазы, а волонтеры неустанно ведут поиски в поселке. СУ СКР по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело.
В ориентировке сообщается, что мальчик был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши.