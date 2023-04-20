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Что могло произойти с пропавшим 9-летним мальчиком под Новосибирском? Как идут поиски

20 апреля 2023, 07:25
Фото: Маслянинский Льновод/ 1MI
Девятилетний мальчик пропал под Новосибирском

Новосибирцы назвали последние подробности поисков 9-летнего мальчика в Маслянино

Девятилетний мальчик пропал во время прогулки в поселке Маслянино под Новосибирском вечером 19 апреля. Последний раз ребенка видели у реки – это место уже обследуют водолазы.

Утром 20 апреля волонтеры объявили срочный сбор на поиск исчезнувшего школьника 9 лет Димы К. До сих пор они находятся на месте, опрашивают очевидцев, обходят весь поселок с улицы Льнозавода до Ягодной.

«К 11 часам вызвали водолазов проверить местную речушку. Оказывается, у водоема нашли велосипед Димы и следы вели к воде», - рассказала Atas.info местная жительница Ирина.

 

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Многие новосибирцы надеются на положительный исход. Но как бы ни старались, некоторые уверены, что с ребенком случилась беда.

«Малыш вышел в калошах гулять, поехал на речку, его видели там. Я не хочу никого пугать, но шансов найти его живым очень мало. Но мы все будем молиться за него и надеется на лучшее. Может мальчик убежал к новому другу, о котором родители не знают и скоро он вернется домой», - предположила в разговоре с журналистом другая сибирячка.

Напомним, в начале апреля в Коченевском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик при похожих обстоятельствах. Спустя сутки водолазы нашли его тело в реке. 

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#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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