Что могло произойти с пропавшим 9-летним мальчиком под Новосибирском? Как идут поиски

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Утром 20 апреля волонтеры объявили срочный сбор на поиск исчезнувшего школьника 9 лет Димы К. До сих пор они находятся на месте, опрашивают очевидцев, обходят весь поселок с улицы Льнозавода до Ягодной.
«К 11 часам вызвали водолазов проверить местную речушку. Оказывается, у водоема нашли велосипед Димы и следы вели к воде», - рассказала Atas.info местная жительница Ирина.
Многие новосибирцы надеются на положительный исход. Но как бы ни старались, некоторые уверены, что с ребенком случилась беда.
«Малыш вышел в калошах гулять, поехал на речку, его видели там. Я не хочу никого пугать, но шансов найти его живым очень мало. Но мы все будем молиться за него и надеется на лучшее. Может мальчик убежал к новому другу, о котором родители не знают и скоро он вернется домой», - предположила в разговоре с журналистом другая сибирячка.
Напомним, в начале апреля в Коченевском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик при похожих обстоятельствах. Спустя сутки водолазы нашли его тело в реке.