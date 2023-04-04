Новосибирцы открыли сбор денег для семьи утонувшего 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:54
«Наши неравнодушные земляки создали чаты в WhatsApp и стали рассылать всем сообщения о сборе средств на помощь семье, которая потеряла маленького сына. Моей коллеге приходила эта СМС-ка и она даже скинула какую-то сумму. Там указаны реквизиты. Надеюсь, это были не мошенники и деньги передадут родителям», - рассказала читательница Atas.info Мария Л..
Напомним, 8-летний мальчик пропал вечером 3 апреля в селе Новотырышкино Новосибирской области на прогулке с друзьями. Его искали родители, правоохранители и волонтеры.
Через несколько часов тело ребенка обнаружили у водоема. Оказалось, он провалился под лед на глазах у ребятни и утонул, но они испугались и не признались. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.