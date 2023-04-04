atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:48

Published Сегодня, 01:48

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Изображение материала

Пропавший 8-летний мальчик найден мертвым в Новосибирской области – что известно

4 апреля 2023, 01:48
Фото: 1MI
Ребенок утонул

В Новосибирской области пропавший 8-летний мальчик найден мертвым

В Новосибирской области нашли тело пропавшего день назад восьмилетнего мальчика. Предварительно известно, что ребенок утонул.

8-летний школьник пропал в селе Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области. К его исчезновению утром 3 апреля подключились волонтеры и полиция. Перед пропажей ребенок ушел с друзьями на прогулку.

Вечером 3 апреля стало известно, что мальчик был найден погибшим. Как уточняют источники СМИ, он провалился под лед и утонул. Произошло это на глазах у его друзей.

Ребятишки испугались и убежали, не сказав никому ни слова – такую информацию сообщили НГС местные жители. Также стоит отметить, что мальчик рос в благополучной семье.

Раскрыты шокирующие подробности гибели пропавшего 8-летнего ребенка под Новосибирском
Узнать подробнее
Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Утонул#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00