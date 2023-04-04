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Published Сегодня, 01:48
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8-летний школьник пропал в селе Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области. К его исчезновению утром 3 апреля подключились волонтеры и полиция. Перед пропажей ребенок ушел с друзьями на прогулку.
Вечером 3 апреля стало известно, что мальчик был найден погибшим. Как уточняют источники СМИ, он провалился под лед и утонул. Произошло это на глазах у его друзей.
Ребятишки испугались и убежали, не сказав никому ни слова – такую информацию сообщили НГС местные жители. Также стоит отметить, что мальчик рос в благополучной семье.