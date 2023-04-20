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Водолазов подключили к поискам пропавшего 9-летнего мальчика в Новосибирской области

20 апреля 2023, 05:11
Фото: 1MI
Ребенок пропал днем ранее

В Новосибирской области к поискам пропавшего 9-летнего ребенка подключили водолазов

Мальчик пропал под Новосибирском – его разыскивают сутки. К поиску подключились водолазы.

Девятилетний Дима Кошеляев пропал в поселке Маслянино 19 апреля. Он вышел на прогулку из дома, но так и не вернулся.

Второклассник на момент пропажи был одет в черную куртку с красной полоской, черную шапку и калоши.

К 11 часам местные жители и волонтеры собрались для поисков. Кроме того, к поиску мальчика привлекли водолазов.

Если у кого-то есть информация о его местонахождении, просят сообщить в полицию.

Под Новосибирском пропал 9-летний мальчик из Маслянино
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#Эмилия Губарева#Поиск#Дети#Пропал#Общество#Город#Новосибирская область
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