Водолазов подключили к поискам пропавшего 9-летнего мальчика в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Девятилетний Дима Кошеляев пропал в поселке Маслянино 19 апреля. Он вышел на прогулку из дома, но так и не вернулся.
Второклассник на момент пропажи был одет в черную куртку с красной полоской, черную шапку и калоши.
К 11 часам местные жители и волонтеры собрались для поисков. Кроме того, к поиску мальчика привлекли водолазов.
Если у кого-то есть информация о его местонахождении, просят сообщить в полицию.