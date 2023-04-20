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Под Новосибирском пропал 9-летний мальчик из Маслянино

20 апреля 2023, 02:17
Фото: Маслянинский Льновод
Поиск младшеклассника начали в поселке Маслянино Новосибирской области. Ребенок не вернулся домой после прогулки, сообщают волонтеры.

«Ищем 9-летнего Диму Кошеляева. Днем 19 апреля ушел гулять на улицу Ягодную и пропал. Друзья тоже не знают, где мальчик», - рассказали волонтеры.

Судя по ориентировке, прогуляться ребенок вышел в черной куртке, шапке и калошах. Особых примет нет.

Напомним, на днях в Новосибирске объявил в розыск 8-летнего мальчика, который не вернулся из школы домой. Его искали всю ночь волонтеры и близкие, оказалось, ребенок крепко уснул на кухне в общежитии, в котором проживает со своей семьей.

Бесследное исчезновение после школы. В Новосибирске пропал 8-летний мальчик
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#Алина Шефер#Дети#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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