Под Новосибирском пропал 9-летний мальчик из Маслянино

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
«Ищем 9-летнего Диму Кошеляева. Днем 19 апреля ушел гулять на улицу Ягодную и пропал. Друзья тоже не знают, где мальчик», - рассказали волонтеры.
Судя по ориентировке, прогуляться ребенок вышел в черной куртке, шапке и калошах. Особых примет нет.
Напомним, на днях в Новосибирске объявил в розыск 8-летнего мальчика, который не вернулся из школы домой. Его искали всю ночь волонтеры и близкие, оказалось, ребенок крепко уснул на кухне в общежитии, в котором проживает со своей семьей.