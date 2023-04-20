Под Новосибирском пропал 9-летний мальчик из Маслянино

Напомним, на днях в Новосибирске объявил в розыск 8-летнего мальчика, который не вернулся из школы домой. Его искали всю ночь волонтеры и близкие, оказалось, ребенок крепко уснул на кухне в общежитии, в котором проживает со своей семьей.