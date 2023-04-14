Бесследное исчезновение после школы. В Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Из ориентировки следует, что восьмилетний Сергей Ковалев пропал 13 апреля – он не вернулся со школы. В последний раз его видели у магазина. Поиски пока не дали результатов.
Приметы пропавшего школьника: рост 135 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, глаза карего цвета.
В момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, с собой нес зелено-голубой портфель.
Всех, кто видел пропавшего ребенка, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112. Напомним, что поиски другого мальчика обернулись трагедией - ребенок утонул.