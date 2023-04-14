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Бесследное исчезновение после школы. В Новосибирске пропал 8-летний мальчик

14 апреля 2023, 01:24
Фото: ЛизаАлерт
Ребенка ищут сутки

В Новосибирске пропал 8-летний мальчик, не вернувшись со школы

В микрорайоне ОбьГЭС со школы не вернулся 8-летний мальчик, его поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Из ориентировки следует, что восьмилетний Сергей Ковалев пропал 13 апреля – он не вернулся со школы. В последний раз его видели у магазина. Поиски пока не дали результатов.

Приметы пропавшего школьника: рост 135 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, глаза карего цвета.

В момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, с собой нес зелено-голубой портфель.

Всех, кто видел пропавшего ребенка, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112. Напомним, что поиски другого мальчика обернулись трагедией - ребенок утонул. 

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#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Школьники#Дети#Общество#Город#Новосибирск
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