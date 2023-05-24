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Под Новосибирском мальчик разбил голову о бетон на детской площадке

24 мая 2023, 02:53
Фото: atas.info
Мальчик получил травму головы, когда упал с детского комплекса во дворе дома в городе Обь под Новосибирском. Об инциденте рассказали очевидцы во «ВКонтакте».

По их словам, школьник играл на детской площадке на улице Октябрьской, 4 и внезапно сорвался. Он упал на песок, под которым оказался бетонный булыжник – на нем держались качели.

«У мальчика появилась рана на голове, шла кровь. Его увезли в больницу. Мама пожаловалась в администрацию и на следующий день приехала комиссия, чтобы проверить площадку», - сообщили Atas.info местные жители.

В администрации сообщили, что судьбу детской площадки будет решать комиссия после обследования. А пока эту опасную территорию огородили сигнальной лентой.

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#Алина Шефер#Дети#Травмы#Общество#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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