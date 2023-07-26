Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
«Хотелось бы знать, кто делает поблажки главному врачу Колыванской ЦРБ Юрию Викторовичу Ершову? На каком основании главный врач ездит домой и на работу на машине, которую предоставили для педиатров? По документам на ней ездят педиатры на вызовы, а по факту главврач домой», — утверждает аноним в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По анонимным сведениям, Юрий Ершов в личных целях передвигается на автомобиле, предназначенном для работы педиатрической службы. При этом на видео, представленных в соцсетях, сам главный врач Колыванской ЦРБ ни разу не попал в кадр.
Согласно путевым листам, служебный транспорт должен использовать по назначению водитель педиатров. По документам, если верить анониму, автомобиль зарегистрирован на сотрудницу Колыванской ЦРБ. Но педиатры якобы вынуждены пользоваться разваливающимся автомобилем «УАЗ».
Пользователи социальных сетей выражают поддержку анониму. «Браво! Было бы у нас побольше таких людей», — пишет сибирячка под ником Ириша Кирдеева. «Хорошо, что есть неравнодушные люди», — заявляет Елена Муратова. Впрочем, встречаются и сомневающиеся. «Неужели бывшая пишет?», — иронизирует Татьяна Куликова. «Специально следила?», — удивляется пользователь под ником Richard Englot.
В новосибирском Минздраве уже отреагировали на инцидент.
«Министерство здравоохранения Новосибирской области проведет поверку информации об использовании главным врачом Колыванской ЦРБ автомобиля участковой службы в личных целях, опубликованной в соцсетях», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе министерства.