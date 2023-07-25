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Забыл в ране салфетку. В Новосибирске хирурга осудили за смерть пациентки

25 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Пациентка скончалась

В Новосибирске хирургу запретили оперировать после смерти пациентки

Хирургу из Новосибирска запретили проводить операции после того, как он оставил медицинскую салфетку в теле пациентки, что привело к ее смерти.

В Кировском районном суде Новосибирска было принято решение по делу Данила Границы, врача из областной больницы. Его признали виновным в неосторожности, которая привела к смерти 69-летней пациентки. Женщину госпитализировали в августе 2021 года с диагнозом закрытого оскольчатого перелома бедра со смещением.

Через неделю ей провели операцию, в ходе которой была установлена титановая пластина в ногу. Однако, в течение нескольких дней состояние пациентки стало ухудшаться из-за гнойного воспаления. Врач решил провести еще одно вмешательство, чтобы решить эту проблему. Во время вмешательства, хирург оставил в ране медицинскую салфетку.

13 ноября пациентка скончалась. В отношении врача было возбуждено уголовное дело, но он не признал свою вину. Приговор был оглашен только в июле 2023 года, однако он еще не является законным и может быть обжалован.

Врачу назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и запрета на проведение операций и других медицинских услуг на протяжении двух лет, пишет НГС.

Врача 38-й больницы обвиняют в смерти пациентки из-за забытой в ране салфетки
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