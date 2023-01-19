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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Врача 38-й больницы обвиняют в смерти пациентки из-за забытой в ране салфетки

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
69-летняя пациентка скончалась после двух перенесенных операций

Врача из Новосибирска обвиняют в смерти пациентки — он забыл в ране салфетку

Женщина перенесла две операции и через три месяца после перелома скончалась.

31 августа 2021 года женщина была госпитализирована в травматологической отделение больницы с переломом бедра. Ей сделали первую операцию — установили в бедро титановую пластину. Но состоянии пациентки ухудшилось, развилось гнойное воспаление. Повторное хирургическое вмешательство прошло в сентябре, врачи попытались купировать гнойный процесс. 13 ноября пациентка скончалась. Следователи возбудили в отношении хирурга уголовное дело по статье 109 УК РФ — смерть по неосторожности. Хирург, проводивший вторую операцию, предстал перед судом.
По официальной версии причиной смерти стала оставленная в послеоперационной ране салфетка.
«Действуя небрежно, ненадлежащим образом относясь с исполнению своих профессиональных обязанностей,(врач) допустил нарушения лечебно-технического характера, а именно — ненадлежаще провел ревизию послеоперационной раны, в результате чего в послеоперационной ране пациентки им оставлена медицинская салфетка», — цитирует издание «НГС» слова помощника прокурора Кировского района Гульфии Закировой, которая выступила на суде.

Ранее сообщалось, что врач-травматолог больницы в Новосибирске ответит в суде за смерть пожилой пациентки, в теле которой он забыл марлевую салфетку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

#Общество#Город#Новосибирск#Врач#Салфетка#Пациентка#Обвинение
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