Врача 38-й больницы обвиняют в смерти пациентки из-за забытой в ране салфетки

31 августа 2021 года женщина была госпитализирована в травматологической отделение больницы с переломом бедра. Ей сделали первую операцию — установили в бедро титановую пластину. Но состоянии пациентки ухудшилось, развилось гнойное воспаление. Повторное хирургическое вмешательство прошло в сентябре, врачи попытались купировать гнойный процесс. 13 ноября пациентка скончалась. Следователи возбудили в отношении хирурга уголовное дело по статье 109 УК РФ — смерть по неосторожности. Хирург, проводивший вторую операцию, предстал перед судом.

По официальной версии причиной смерти стала оставленная в послеоперационной ране салфетка.

«Действуя небрежно, ненадлежащим образом относясь с исполнению своих профессиональных обязанностей,(врач) допустил нарушения лечебно-технического характера, а именно — ненадлежаще провел ревизию послеоперационной раны, в результате чего в послеоперационной ране пациентки им оставлена медицинская салфетка», — цитирует издание «НГС» слова помощника прокурора Кировского района Гульфии Закировой, которая выступила на суде.